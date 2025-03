Internews24.com - Inter Women Juve 0-1 LIVE: Beccari sigla il vantaggio bianconero

di Vincenzo PennisiAppuntamento alle 16 all’Arena Civica per, la sfida valevole per il 5° turno della Poule Scudetto della Serie A FemminileTutto pronto all’Arena Civica di Milano per, la sfida valevole per il 5° turno della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Gara molto importante per le nerazzurre che si trovano in questo momento al terzo posto, a -2 dalla Roma che ha una gara in più. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACA1? Gara iniziata.17? Possibile occasione per Cantore, ma quest’ultima, prima di effettuare il tiro, viene anticipata dalla retroguardia nerazzurra.28? Detruyer dal limite ci prova con il destro, la palla finisce fuori di poco. Buona chance per le nerazzurre.32? Serturini con un bolide di sinistro dal limite colpisce l’incrocio dei pali,a un passo dal, occasione colossale per le nerazzurre.