Inter Women Fordos ammette | Abbiamo perso punti adesso per noi arriva questo momento

di Redazione Beatrixha parlato al Matchday Programme dell’: le dichiarazioni verso la partita contro la JuventusBeatrixtra le protagoniste del MatchDay Programme proposto dall’nel giorno della sfida contro la Juventus. La 23enne comincia la sua chiacchierata partendo da un’analisi della stagione dell’fino a.PERCORSO – «Fino alla poule scudettofatto molto bene. Certo,alcuniimportanti, maottenuto molto di più rispetto agli ultimi anni. Tuttavia, non possiamo fermarci, dobbiamo continuare a spingere.costruito una squadra forte e competitiva, ma la parte più difficileora. Dobbiamo essere intelligenti e consapevoli che il nostro destino è nelle nostre mani per raggiungere l’obiettivo che desideriamo»LE PAROLE – «Voglio imparare ogni giorno e dare il massimo in ogni allenamento per continuare a migliorare.