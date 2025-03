Inter-news.it - Inter, un dubbio a centrocampo! Inzaghi scioglie i dubbi – TS

In vista della sfida contro l’Udinese, Simonesi porta dietro ancora undi formazione a. Davide Frattesi potrebbe giocare dal primo minuto contro i friulani e far riposare Barella. Questo come si legge su Tuttosport.– In vista della gara di questo pomeriggio contro l’Udinese, Simonerà in mattinata gli ultimidi formazione. Subito dopo il risveglio muscolare, si legge Tuttosport, il tecnico dell’deciderà le maglie ufficiali. Ieri ad appiano gentile è stato provato anche Davide Frattesi, insieme a Marko Arnautovic al posto di Joaquin Correa. Il sardo resta comunque il favorito, ma l’alto minutaggio con l’Italia potrebbe far vacillaree quindi preferire Frattesi dal primo minuto.IMPEGNI – Barella poi sarà riposato per il derby di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì.