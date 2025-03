Internews24.com - Inter Udinese, turnover verso il Milan? Il retroscena: «A centrocampo Inzaghi schglierà…»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneva in scena questa sera, novità sulla formazione,il derby successivamente in arrivo colsì, ma con uno sguardo poiil derby col. Questa sera va in scena l’attesissimo match di Serie A tra i nerazzurri e friulani, mentre – mercoledì – ecco in programma la gara di Coppa Italia con la squadra allenata da Conceicao. Ne parla anche Il Corriere dello Sport oggi, svelando un particolaredi formazione.– «In casa nerazzurra l’altro ballottaggio della vigilia ha riguardato il, con il dubbio tra Barella e Frattesi .. In ogni caso le scelte che verranno prese oggi saranno legate anche alla sfida di Coppa Italia di mercoledì contro il, per cui chi perde i relativi ballottaggi potrebbe poi partire dal 1’ contro i rossoneri in una fase in cui sarà indispensabile il contributo di tutti gli elementi alla luce di un calendario fittissimo.