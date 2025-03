Sololaroma.it - Inter-Udinese Streaming Gratis, Inzaghi per allungare in vetta: dove vederla in Tv

Ci aspetta ancora due partite in questa grande domenica di calcio in Serie A. Alle 18:00 è in programma il calcio d’inizio di, match della trentesima giornata di Serie A. L’andamento diGrazie anche ad un Napoli dall’andamento a singhiozzo negli ultimi mesi, l’si è guadagnata la testa solitaria della classifica a +3 sui partenopei, e la sensazione è quella di un squadra dipiù che mai matura e consapevole della propria forza. L’incognita, rispetto ad una banda di Conte con i soli impegni di Serie A, è il calendario tra i doppi confronti con Milan in semifinale di Coppa Italia e Bayern Monaco nei quarti di Champions League. Il primo avversario nel tour de force che attendee compagnia non è per nulla da sottovalutare, unche, 10ª a 40 punti, a trovato in Runjaic un condottiero abile e concreto.