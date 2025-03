Inter-news.it - Inter-Udinese, spiccano due dati ‘di gestione’: statistiche della partita

Leggi su Inter-news.it

L’sconfigge l’con il punteggio di 2-1 nella sfida valida per la trentesima giornata del Campionato di Serie A. Di seguito ledel match.LA SFIDA – L’ha la meglio sull’in un match dominato nel primo tempo e segnato da maggiori sofferenze nel secondo. I nerazzurri approcciano benissimo alla sfida, trovando il vantaggio con Marko Arnautovic su assist del rientrante Federico Dimarco. La squadra meneghina prosegue macinando gioco e producendo occasioni da rete, senza che l’riesca a contenerne la forza in fase offensiva. La spinta dell’si traduce nel gol del raddoppio con Davide Frattesi, servito nuovamente da Dimarco al termine di un’azione condotta splendidamente dai nerazzurri. Nella seconda frazione, l’acquisisce sempre più campo, mentre i meneghini calano in termini di intensità e, conseguentemente, di occasioni create.