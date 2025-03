Internews24.com - Inter Udinese, Runjaic cambia modulo? Le ultime sulle scelte dei friulani

di Redazione? Ledeiper il match contro i nerazzurriArrivano alcune indiscrezioni anche dal fronte, avversaria oggi dell’nel match in programma a San Siro alle ore ore 18. Le assenze di Thauvin e Sanchez rappresentano un ostacolo importante perin vista della sfida odierna contro i nerazzurri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore dell’starebbe pensando di tornare al3-5-2 per affrontare i nerazzurri.In attacco l’unica certezza è Lucca, mentre Ekkelenkamp potrebbe essere avanzato per affiancarlo e dare maggior supporto offensivo.Davanti al portiere Okoye, la retroguardia dovrebbe essere composta dal trio Kristensen, Bijol e Solet.fasce, spazio a Ehizibue e Kamara, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Lovric, Karlstrom e Payero, incaricati di garantire equilibrio e intensità in fase di costruzione e copertura.