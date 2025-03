Inter-news.it - Inter-Udinese probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi

e leinA in vista della gara odierna della squadra di. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18:00 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per la 30ª giornata diA. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurraMILANO – L’di Simoneriparte dopo l’ultima sostanazionale della stagione e attende l’di Kosta Runjaic, già affrontata in Coppa Italia a dicembre e battuta 2-0 a San Siro. La squadra friulana è una delle sorprese del campionato ma non può ancora festeggiare l’aritmetica salvezza, che in teoria dista nove punti o comunque almeno un paio di giornate.prima in classifica a quota 64 punti,decima a 40.