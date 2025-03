Internews24.com - Inter Udinese LIVE 2-1: finisce qui! Vittoria di carattere dei nerazzurri!

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 18 a San Siro per, la sfida valevole per la 30^ giornata di Serie A: seguilacon noiTutto pronto a San Siro per, la sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A.reduci dal successo per 0 a 2 contro l’Atalanta, bianconeri reduci dalla sconfitta per 0 ad 1 contro l’Hellas Verona. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro del Meazza.CRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!1? Calhanoglu! – Botta da fuori che termina sull’esterno della rete, dando l’illusione del gol ai tifosi presenti a San Siro.5? Frattesi! – Inserimento e girata di tacco sul primo palo su cross di Mkhitaryan dalla sinistra, palla fuori.8? Palo di Frattesi! – Brutta palla persa da Karlstrom che scatena il contropiede di Thuram, il quale allarga per Mkhitaryan: l’armeno entra in area, va sul fondo e appoggia per Frattesi che prova a calciare per ben due volte, nella seconda conclusione il pallone si infrange sul palo ed esce.