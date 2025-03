Inter-news.it - Inter-Udinese: le ultime di formazione, Inzaghi cambia qualcosa!

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A riparte con la 30ª giornata e l’, capolista del campionato, ospiterà l’a San Siro. La squadra di Simonepunta a mantenere il distacco sul Napoli. C’è qualche variazione rispetto le probabili dellequarantotto ore. ASSENZE PESANTI – Per questa sfida, il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con diverse assenze e qualche cambio obbligato nella. Lautaro Martinez, ancora alle prese con problemi fisici, non sarà a disposizione, così come Denzel Dumfries, il quale sta svolgendo terapie nei Paesi Bassi per recuperare da una distrazione muscolare. Inoltre, Piotr Zielinski, infortunatosi con la Nazionale polacca, è indisponibile. A questi forfait si aggiunge quello di Alessandro Bastoni, squalificato. Nonostante le assenze, Simoneha già in mente l’undici titolare per affrontare l’