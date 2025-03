Inter-news.it - Inter-Udinese, le probabili formazioni per la 30ª giornata di Serie A

Leggi su Inter-news.it

si giocherà oggi alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro: queste leper la partita di oggi, valida per la trentesimadiA.IN CASA – Simone Inzaghi ha cambiato le carte in tavola alla vigilia della partita. Se prima si pensava che potessero iniziare dal primo minuto Nicolò Barella e Joaquin Correa, ieri all’allenamento del giorno precedente al match l’allenatore ha provato Davide Frattesi e Marko Arnautovic. Risalgono le quotazioni di entrambi perciò per la titolarità. In difesa lo squalificato Alessandro Bastoni sarà sostituito da Carlos Augusto, sulle fasce si rivedranno Federico Dimarco e Matteo Darmian dopo una lunga assenza.IN TRASFERTA – Runjaic non avrà l’estro e nemmeno la fantasia di due giocatori fondamentali per le sue ripartenze veloci: Alexis Sanchez e Florian Thauvin.