Inter-Udinese le parole di Darmian e Inzaghi nel prepartita

In attesa che San Siro alzi il proprio sipario sulla gara delle ore 18 tra, i Campioni d’Italia stanno ultimando i preparativi per il match contro i friulani, fondamentale per mettere pressione al Napoli, impegnato nel posticipo serale con il Milano allo Stadio Maradona. Simone, grazie alla sosta dedicata alle nazionali, ha potuto recuperare pezzi importanti persi durante il cammino per guai fisici, mai quest’anno mattatori della stagione nerazzurra.: “Tutti siamo importanti”Avenire nelle classicheviste precedenti il fischio d’inizio, è uno di quei giocatori recuperati in tempo, vista la perdita di Dumfries, ovvero Matteo. Il jolly di Simoneha potuto riprendere al meglio la propria condizione dopo l’infortunio accusato in Coppa Italia con la Lazio, grazie alla settimana di inattività della nazionale e proprio il suo rientro è stato importantissimo per lo scacchiere nerazzurro: “Per fortuna la pausa delle nazionali mi ha permesso di recuperare al meglio.