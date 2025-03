Inter-Udinese le formazioni ufficiali e le scelte di Inzaghi

Leggi su Ilnerazzurro.it

, gara valida per la trentesima giornata di Serie A, sta per cominciare. Con il calendario che nelle prossime settimane vedrà i Campioni d’Italia iniziare un nuovo ciclo di fuoco tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, ledi formazione per la gara con la compagine friulana, in cerca di punti per allontanarsi dalle zone scomode della classifica e avversario sempre indigesto dalle parti di Viale della Liberazione, riguarderanno anche gli impegni futuri della squadra di Simone, il quale si affida a un turnover quasi obbligato., lediL’ex allenatore della Lazio è alle prese con due grattacapi non indifferenti: l’indisponibilità di Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, usciti malconci dalla gara di Bergamo precedente la pausa della nazionali e che ha impedito ai due assi nerazzurri di rispondere presente alla chiamata delle rispettive rappresentative.