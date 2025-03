Internews24.com - Inter Udinese, Inzaghi torna al turnover? Le probabili scelte

di Redazioneal? Le ultime sulleper il match di oggiL’punta a superare l’per consolidare il primo posto in classifica e mettere pressione al Napoli, impegnato stasera nel big match contro il Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, tornerà il cosiddetto “scientifico” per affrontare l’emergenza causata dagli indisponibili: fuori Lautaro e Dumfries per infortunio, e Bastoni per squalifica.starebbe valutando la possibilità di far riposare Barella, rilanciando dal primo minuto Frattesi (già a segno nella gara d’andata), in un centrocampo completato da Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, Arnautovic sembra in vantaggio su Correa per affiancare Thuram. Ecco cosa si legge sul quotidianoLE ULTIME «Il tecnico è stato molto chiaro con la squadra negli ultimi giorni, richiamando la gioia e l’orgoglio di essere in corsa su tre fronti e la necessità di contare su tutti gli effettivi, perchè lo impone il calendario.