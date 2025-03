Internews24.com - Inter Udinese, Inzaghi mischia le carte: Novità a centrocampo? Le ultime

di Redazionecambia tutto? Lee in attacco in vista della partita contro i friulaniIn vista dell’imminente sfida contro l’, Simone, si trova di fronte a una serie di decisioni strategiche cruciali, specialmente ae in attacco. L’assenza del capitano Lautaro Martinez a causa di un infortunio costringe il tecnico piacentino a rivedere le sue opzioni offensive. Inoltre, ci sarebbero delle clamoroseanche a. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro sul suo profilo X, l’allenatore dell’avrebbe provato tra i titolari Frattesi al posto di Barella e Marko Arnautovic al posto di Correa. Per il resto dovrebbe essere tutto confermato, ma l’ultimo allenamento di stamattina sarà cruciale per sciogliere gli ultimi dubbi.