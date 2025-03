Internews24.com - Inter Udinese, Inzaghi ha deciso: ecco l’11 che schiererà in campo oggi! La scelta sull’attacco

di Redazionehacheincontro i friulani! Lae sul centroNella giornata di ieri, nel corso della rifinitura alla vigilia di, Simoneaveva mischiato un po’ le carte ad Appiano Gentile relativamente alla formazione che dovrebbe mandare inpomeriggio a San Siro. Inizialmente il favorito per affiancare in attacco Marcus Thuram era Joaquin Correa, ieri invece il sorpasso di Marko Arnautovic. Sorpasso completato, stando a quanto confermato dal giornalista Pasquale Guarro. A centro, poi, Davide Frattesi prenderà il posto di Nicolò Barella. In difesa, come braccetto sinistro e in assenza dello squalificato Alessandro Bastoni, il tecnico nerazzurro si affiderà a Carlos Augusto (con Yann Bisseck in panchina e come possibile alternativa anche sulla corsia destra al posto di Darmian a gara in corso).