Inter-Udinese Inzaghi con Arnautovic | probabili e orari tv

Bologna, 29 marzo 2025 – Crocevia importante di campionato nella domenica calcistica della Serie A. Tre match tutti da gustare con l’impegnata in casa con l’, e con un occhio al Maradona, dove il Napoli ospita il Milan, e al Franchi, dove la viola attende l’Atalanta: lotta Scudetto ancora aperta. La squadra campione d’Italia si appresta a vivere un altro tour de force dato che a breve sarà anche momento di semifinale di Coppa Italia contro il Milan, ma prima c’è l’ostica, che ha vissuto una grande fase centrale di stagione prima di rallentare nelle ultime partite.non vorrà distrazioni e cercherà di continuare la marcia per difendere i tre punti di vantaggio sul Napoli e i sei sull’Atalanta, battuta al Gewiss dai nerazzurri. Senza Lautaro, però, perché il fastidio muscolare non è ancora stato smaltito e il tecnico dovrà trovare un partner di attacco per Thuram.