Inter Udinese Inzaghi cambia la coppia d’attacco? Le ultime

di Redazione, chi affiancherà Thuram nella partita contro i bianconeri? LeNella giornata di domani, Simonesi prepara a prendere decisioni definitive sulla formazione che scenderà in campo contro l’. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Marco Barzaghi, le quotazioni di Marko Arnautovic sono aumentate, rendendolo uno dei candidati principali per iniziare la sfida contro la squadra di Kosta Runjai?. L’attaccante austriaco ha mostrato progressi significativi nelle sue condizioni fisiche, mettendosi in evidenza durante gli allenamenti e surclassando Joaquin Correa nella corsa per un posto da titolare.. Domani decisioni finali sulla formazione che affronterà l’ma sono in crescita le quotazioni di Marko Arnautovic. In attesa della rifinitura, l’austriaco è in vantaggio su Correa.