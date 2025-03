Internews24.com - Inter Udinese, finale nervoso a San Siro! Espulso Inzaghi, Barella ammonito! Entrambi saltano il Parma

di Redazionea Sanil, prossima sfida dei nerazzurrisi chiude con il risultatodi 2-1 nella gara valida per la 30ª giornata di Serie A. I nerazzurri disputano un primo tempo spettacolare, con un gioco brillante e pieno di iniziative: gli uomini disfruttano bene gli spazi concessi dalla retroguardia friulana e vanno in rete due volte. La prima firma è di Arnautovic, servito perfettamente da Dimarco, che si ripete poco dopo offrendo anche l’assist a Frattesi per il raddoppio.Nella ripresa i ritmi calano sensibilmente: i nerazzurri gestiscono il vantaggio senza affanni, mantenendo il controllo del match. L’accorcia le distanze con un colpo di testa di Solet, che riaccende la partita.