Internews24.com - Inter Udinese, Dimarco è pronto a riprendersi i nerazzurri: l’assenza di Dumfries lo consacra leader della difesa

Leggi su Internews24.com

di Redazionesarà l’arma in più di Simone Inzaghi: il difensore nerazzurro èa riprendersi la squadraFedericoa riprendersi l’. Il difensore ha saltato gli impegni delle Nazionali ed èa ritornare dopo il periodo di stop che lo ha tenuto lontano dalle ultime partite. Sarà lui a guidare un’che non avrà a disposizione né Denzelné Lautaro Martinez. Di conseguenza, dato che mancherà la poderosa presenza fisica dell’esterno olandese, Inzaghi farà totalmente affidamento a sinistra su. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha organizzato la partita puntando specificamente sulla creazione di un vantaggio numerico su quel lato, utilizzando l’esternoNazionale come una risorsa fondamentale per superare l‘e ampliare (o mantenere) il distacco sul Napoli.