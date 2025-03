Inter-news.it - Inter-Udinese, da stasera inizia il momento decisivo della stagione

Leggi su Inter-news.it

fa riprendere il percorsosquadra di Inzaghi dopo due settimane di sosta per le nazionali. Alle 18, ancora in formazione rimaneggiata per i soliti infiniti infortuni, si torna in campo e per non fermarsi più.LA RIPARTENZA – Dain poi non si può sbagliare più. Non che prima si potesse farlo con frequenza, anzi si può dire che sia stato fatto tante volte, ma da ora ogni passo falso peserà ancora di più, perché di tempo per rimediare ce ne sarà pochissimo. O forse ancora meno. Che l’possa peròre questo, l’ultimo, in testa alla Serie A e in corsa nelle altre competizioni è intanto un buon punto di partenza. Da dover però necessariamente confermare da ora in avanti, a cominciare contro l’che a lungo è stata la sorpresa del campionato.