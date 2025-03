Inter-news.it - Inter-Udinese, assente il grande ex! La probabile formazione

L’è ospite dell’nel pomeriggio di oggi, domenica 30 marzo. Partita delicata per entrambi, con l’che proverà a sistemare la pratica bianconera e a strappare tre punti d’oro per la corsa scudetto. ASSENZE – L’di Kosta Runjai? si prepara alla delicata sfida di questa sera contro l’a San Siro. Non ci sarà Alexis Sanchez, ilex, che con il Cile ha accusato un problema fisico. Nei convocati di stasera saràThauvin: lo stesso allenatore dei bianconeri ha reso noto che non ci sarà l’attaccante che sperava in una convocazione last-minute. Con la sua assenza salgono le quotazioni di vedere Ekkelenkamp in una posizione più avanzata. A centrocampo invece, ci sarà il rientrante Kamara che darà man forte a un eventuale cambio tattico a gara in corso., assenze confermate! Ma restano le certezzeUNDICI – Runjai?, almeno per ora, conferma il solito 3-5-1-1 con la difesa a tre formata da Kristensen, Bijol, Solet.