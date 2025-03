Inter-news.it - Inter-Udinese 2-1, pagelle: Dimarco pendolino 8, Arnautovic leader

Leggi su Inter-news.it

L’batte l’con il risultato di 2-1 e si porta momentaneamente a +6 sul Napoli. Federicoè unfino a quando rimane in campo, Markoè un. Ledel match. YANN SOMMER 9 – Maestria assoluta con la palla tra i piedi. Un uomo in più nella fase di possesso, decisivo anche tra i pali nel secondo tempo con due parate clamorose.– DIFESABENJAMIN PAVARD 6 – Sulla destra passa qualche volta Atta, il francese è una diga e non si fa problemi. In grande spolvero!FRANCESCO ACERBI 6.5 – In questo momento è così in forma che sarebbe in grado di fare avanti e indietro dall’attacco alla difesa senza perdere lucidità mai. Ed è ciò che fa in, dove lo si trova addirittura alto sulla fascia destra.CARLOS AUGUSTO 6 – Alla solita quantità sta aggiungendo anche la qualità nell’uscita con la palla e l’intesa conmigliora notevolmente.