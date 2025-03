Inter-Udinese 2-1 Inzaghi | Ottimo primo tempo poi abbiamo rischiato Giusta la mia espulsione

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo il triplice fischio di San Siro e una vittoria fondamentale che permette una mini fuga in attesa di Napoli-Milan, Simonesi presenta ai microfoni di DAZN per analizzare a caldo la prestazione della suacontro l’.Il peso della vittoria e il nervosismo nel finale“Sì, è una vittoria pesante, madi non portarla a casa nonostante undominato, in cui meritavamo più di due gol. Nel secondosiamo calati, il gol di Solet ci ha fatto perdere le distanze e mi sono arrabbiato. L’, ho sbagliato, ma la mia reazione è nata da un fallo subito da Correa prima del corner che ha portato all’occasione per Solet. L’adrenalina gioca brutti scherzi, e ora a Parma non ci sarò”.Le difficoltà e le scelte“Temevo questa partita, ma non avrei cambiato nulla.