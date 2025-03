Spazionapoli.it - Inter-Udinese 2-1, Inzaghi allunga ancora sul Napoli: la CLASSIFICA

2-1,vincee mette pressione al: la nuova classifica aggiornata dopo i risultati di oggi.L’batte anche l’e consolida il primato in classifica. Oggi, nella 30a giornata di Serie A, al Meazza di Milano, sono bastati due colpi per mettere K.O. i ragazzi di Kosta Runjaic, che non sono riusciti a impensierire concretamente la difesa avversaria soprattutto nel primo tempo. Le reti nerazzurre sono arrivate grazie a Marko Arnautovic (minuto 12), che ha finalizzato un’azione offensiva con freddezza, e Davide Frattesi (al 29?), che ha raddoppiato con un colpo di testa su cross dalla sinistra di Dimarco.Dopo il dominio della prima frazione di gioco, nella seconda i nerazzurri hanno pensato per lo più a gestire il vantaggio. Così, conquistando campo poco a poco, al 72? gli ospiti hanno trovato la rete della speranza con un bellissimo tiro dalla distanza del difensore Solet, seguito dalproprio in ottica calciomercato.