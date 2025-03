Internews24.com - Inter Udinese 2-1, i nerazzurri non sbagliano e volano a +6 sul Napoli! La classifica Serie A aggiornata

di Redazione2-1, inona +6 sul! La, dopo il match di San SiroTerminata ora, match valido per la 30a giornata diA. Gara elettrica, avvincente fino alla fine, vinta dalla squadra di Inzaghi per 2-1. Marcature aperte nel primo tempo da Arnautovic e Frattesi. Nella ripresa i friulani la riaprono con un eurogol dell’obiettivo nerazzurro Solet, e si regalano 20 minuti all’arrembaggio. Parate decisive di Sommer regalano e tengono al sicuro il risultato. In attesa del, la squadra di Inzaghi rimane al primo posto, a +6 dai partenopei e a +9 sull’Atalanta.dopo67 (30)61 (29)Atalanta 58 (30)Bologna 56 (30)Juventus 55 (30)Roma 52 (30)Lazio 51 (29)Fiorentina 51 (30)Milan 47 (29)40 (30)Torino 38 (29)Genoa 35 (30)Como 30 (30)Verona 29 (29)Cagliari 29 (30)Lecce 25 (30)Parma 25 (29)Empoli 23 (30)Venezia 20 (30)Monza 15 (30)Leggi sunews24.