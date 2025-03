Sololaroma.it - Inter-Udinese 2-1, Arnautovic e Frattesi decisivi: Inzaghi allunga in vetta

La 30° giornata di Serie A prosegue senza alcun tipo di intoppo, con questa domenica che sta arrivando verso la sua conclusione. Il penultimo posticipo di oggi 30 marzo ha visto contrapposte due squadre che stanno vivendo stagioni opposte. Stiamo parlando died, che si sono affrontate alle 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-1 in favore dei nerazzurri, che hanno messo in cascina 3 punti pesanti per quanto concerne la lotta Scudetto.Primo tempo a senso unico, con la Beneamata che sblocca il risultato al 12? minuto. Cross dalla sinistra di Federico Dimarco, che pesca al centro dell’area di rigore Marko. Al 29?, invece, arriva il raddoppio di Davide, abile ad inserirsi e trovare il colpo vincente con il destro di prima intenzione.