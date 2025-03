Inter-news.it - Inter-Udinese 2-0 al 45?, spettacolo a San Siro! Dimarco sforna assist

Leggi su Inter-news.it

Termina sul punteggio di 2-0 il primo tempo di, sfida valevole per la trentesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – È un’bellissima in questi primi quarantacinque di gioco, con il risultato che si sblocca dopo 13 minuti al termine di un’azione da playstation: palla che gira alla perfezione fino ad arrivare asulla sinistra, dentro a rimorchio per Arnautovic che di prima intenzione buca Okoye e fa 1-0. La palla resta sempre tra i piedi dei nerazzurri che non lasciano spazi all’e continuano a creare occasioni, fino al raddoppio che arriva al 29?. Altra azione fanstastica – fotocopia di quella dell’1-0 – che porta ancoraalla conquista della fascia sinistra, palla dentro per Frattesi che di prima intenzione fa 2-0 e si riscatta di un erroraccio sullo 0-0 quando aveva colpito un palo a porta vuota.