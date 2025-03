Tvplay.it - Inter, la scelta sul difensore è chiara: Marotta ha stravolto tutti i piani

È tempo di programmare il futuro per l’e Beppeha già in mente la linea da seguire per i prossimi investimenti: la prima mossa riguarderà un.Indipendentemente da come terminerà l’attuale stagione sportiva, che vede l’in lotta su tre fronti – Serie A, Champions League e Coppa Italia – la società nerazzurra programma già il domani. L’intenzione è quella di avere le idee chiare il più possibile. Così da non dover gestire situazioni dubbie con l’arrivo della lunga estate di calciomercato., lasulha(LaPresse) – tvplayUno dei temi di discussione intorno al quale potrebbero ruotare molto scelte dell’è ilFrancesco Acerbi. Infatti, il prossimo anno il giocatore italiano compirà 38 anni e ciò fa riflettere circa la sua continuità.