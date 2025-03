Inter-news.it - Inter-Juventus Women 3-2: il tabellino della partita di Poule Scudetto

Leggi su Inter-news.it

è terminata con il punteggio di 3-2: di seguito ilche si è giocata a Sesto San Giovanni.VITTORIA SUPER – L’, dopo aver chiuso sotto il primo tempo al Breda, ci prova quantomeno a non perderla. Infatti, le nerazzurre non hanno ancora vinto in questo girone di andatacon un pareggio e due sconfitte. KO peraltro tutti abbastanza rocamboleschi, così come il pari contro il Milan. Nella ripresa, Piovani manda in campo la Tomaselli e lo fa al postoDetruyer. Cambio più che azzeccato per l’ex tecnico del Sassuolo Femminile. Dopo l’occasione di Beccari al 50?, ecco che l’trova il pareggio con Tomaselli, bravissima ad insaccarla in mischia per l’1-1 dellenerazzurre. Nel finale, però l’subisce il contropiedeJuve, che trova la rete con Cantore.