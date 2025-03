Juventusnews24.com - Inter Juventus Women 0-1 LIVE: Beccari pericolosa a inizio ripresa

di Mauro Munno: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminile(inviato all’Arena Civica di Milano) – Ladi Max Canzi vuole tornare a correre dopo la sconfitta con la Fiorentina e il turno di riposo in Serie A femminile. Scontro diretto a Milano contro l’: l’obiettivo è fare un altro passo verso lo scudetto.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-1: sintesi e moviola6? Prolungata fase di studio – Ritmi piuttosto bassi all’Arena Civica8? Tiro Brighton – Buona iniziativa della Juve. Il cross da destra respinto di Krumbiegel è invitante per Brighton che però calcia scoordinata sul fondo9? Tiro Magull – Anche l’ci prova da fuori con la tedesca sul suggerimento di Serturini.