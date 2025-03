Inter-news.it - Inter-Juventus Femminile, le formazioni ufficiali per la Poule Scudetto

Tutto pronto per l’Women, che affronta lanel big match valido per la 5ª giornata della. Gara molto importante per le nerazzurre che si trovano in questo momento al terzo posto, a -2 dalla Roma che ha una gara in più. Il fischio d’inizio è in programma alle 16:00 all’Arena Civica di Milano.(3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 20 Detruyer, 27 Csiszar, 23 Magull, 15 Serturini; 31 Wullaert, 22 Schough.In panchina: 12 Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Fordos, 21 Tomaselli, 36 Cambiaghi.Coach: Gianpiero Piovani(3-4-3): 16 Peyraud-Magnin; 71 Lenzini, 8 Rosucci, 5 Harviken; 27 Krumbiegel, 33 Brighton, 6 Schatzer, 13 Boattin; 9 Cantore, 10 Girelli, 18 Beccari.