Inter Club premiato il più numeroso in Italia | ben 3 751 soci All’estero con 3 363 soci vince…

Giornata storica per glidi tutto il mondo, con migliaia diinvitati a San Siro per un evento speciale organizzato dalnerazzurro. In occasione del match contro l’Udinese, valido per la 30ª giornata di Serie A EniLive, l’ha celebrato un traguardo straordinario: 228.220iscritti in 80 Paesi, un record assoluto.La giornata è iniziata con l’Talk, che ha visto la partecipazione di 2.500provenienti da tutto il mondo. Durante l’incontro sono stati premiati ipiù meritevoli della stagione, seguiti da una lotteria con maglie autografate e un walkabout esclusivo di San Siro nel prepartita.Ad accogliere i presenti, le parole del Presidente e CEO Giuseppe Marotta, affiancato dal Vicepresidente Javier Zanetti e dal Chief Revenue Officer Giorgio Ricci, che hanno ribadito l’importanza deglinella famiglia nerazzurra.