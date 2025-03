Rompipallone.it - Inter, che guaio: frattura e addio Champions

Leggi su Rompipallone.it

, cheManca sempre di meno alla sfida più attesa, ovvero quella valida per i quarti di finale diLeague tra Bayern Monaco ed. Un match che regalerà indubbiamente spettacolo a tutti i tifosi sia presenti all’Allianz Arena che a casa, pronti a tifare la loro squadra del cuore.Immancabili però, soprattutto in vista di questi appuntamenti di notevole rilevanza, sono le novità che riguardano entrambe le squadre. Purtroppo non giungono aggiornamenti soddisfacenti perchè si tratterebbero di questioni legati agli infortuni, da sempre tegola per tutti i club. Osservare la propria rosa perdere componenti indispensabili per la squadra è sempre un boccone amaro che però bisogna obbligatoriamente digerire e successivamente bisogna attivarsi per scovare delle soluzioni.