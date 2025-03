Inter-news.it - Inter, brilla il nome di Castro! Situazione da monitorare

Leggi su Inter-news.it

L’guarda con attenzione al mercato del futuro. Tra i tanti nomi, oltre a quello di Nico Paz emerge anche ildi Santiago, talento del Bologna. ESTATE – In vista del prossimo mercato estivo, l’continua a valutare altri nomi per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi. Due addii sono già sicuri, e si tratta di Marko Arnautovic e Joaquin Correa: entrambi, nonostante i minuti a disposizione, non hanno convinto né Inzaghi né la società. Negli ultimi mesi, sia Ausilio che Marotta, hanno lavorato a stretto contatto per provare a convincere Santiagoad accettare l’. Ildel 2004 del Bologna è da tempo sul taccuino dei nerazzurri che proveranno a cambiare volto al reparto offensivo.costa e non poco! Le idee COSTI – Oltre a Nico Paz, da tempo nel mirino dell’, il primoporta alle sue caratteristiche dopo una stagione perfetta al Bologna.