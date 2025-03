Inter-news.it - Inter, aiuta Arda Guler! Col Leganes bene ma a Madrid distacco

Nel pomeriggio di ieri il Realha vinto in rimonta contro ilfacendo giocare da titolare anche. Ma nonostante l’ottima prova, il Bernabeu non lo apprezza. E lui è distaccato, scrive AS. L’lo ha messo nel mirino.POCO APPREZZATO – Il nome dicontinua a circolare sul taccuino dell’, che in vista della prossima stagione non solo vorrà rafforzare la propria rosa, ma al contempo punta anche ad abbassarne l’età media. Il turco, “figlioccio” di Hakan Calhanoglu, ieri ha giocato da titolare la partita tra Real, conclusasi con la vittoria delle Merengues per 3-2 in rimonta. Sessantadue minuti di partita per il ragazzo turco, che ha avuto peraltro uno score niente male: 43/46 passaggi completati con una precisione del 93%, cinque occasioni create, un rigore conquistato e 100% di duelli vinti.