Insulti sessisti minacce e aggressioni | l’incubo di due coniugi perseguitati dal vicino Che ora va a processo per stalking

Milano – Un’escalation di violenza verbale,. Appostamenti sotto casa per deridere i due vicini e prendere di mira in particolare la donna della coppia con aggettivi irripetibili. E poi l’aggressione fisica alla quarantaduenne incinta e il tentativo, per fortuna andato a vuoto, di colpirla all’addome con un calcio. Un vero e proprio incubo per Martina e per il marito Giovanni (nomi di fantasia) di tre anni più grande, che per mesi sono stati costretti a subire le angherie di un quarantenne che vive nello stesso stabile al confine tra Milano e il primo hinterland sud. Accogliendo la richiesta del pm Nicola Rossato, il giudice ha rinviato a giudizio l’uomo per atti persecutori nei confronti dei duee per lesioni a Giovanni e a un altro condomino: ilinizierà il 4 luglio.