Inquilini dovete fare questo Grande Fratello arriva la comunicazione ufficiale ai concorrenti

per i. Zeudi e Mariavittoria vengono convocate in Confessionale, dove ricevono le istruzioni e leggono agli altrila: “, la finale è alle porte. Lunedì, dopo 197 giorni, terminerà questa esperienza incredibile. Di fronte a voi, avete gli ultimi compagni dilunghissimo viaggio.Stasera, ilvi dà l’opportunità di esporvi una volta per tutte e, con schiettezza e sincerità, dire quello che non avete mai osato dire prima ai vostri compagni. A turno, dovrete alzarvi e, guardando negli occhi i vostri commensali, dovrete rivolgere a ciascuno di loro il vostro pensiero più onesto. Siate sinceri fino in fondo!”.Leggi anche: “Apri bene le orecchie”., è il momento dei veleni: Helena sgretola LorenzoGF,no le confessioni tra iJessica è la prima a prendere la parola.