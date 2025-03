Ingaggio aumentato e addio Parigi Donnarumma non può dire no

Leggi su Sportface.it

Un top club europeo potrebbe anticipare l’Inter disintegrando il piano di Marotta e Ausilio. Tutti i dettaglifa sempre discutere. Ha fatto molto il suoa zero al Milan per passare al Paris Saint-Germain, ricordando che lo avrebbe potuto prendere la Juventus se Allegri non si fosse opposto. Sempre, invece, fanno discutere le sue prestazioni in campo, anche quelle positive. Infine fa discutere, genera dibattito, il suo futuro. Dopo Germania-Italia ha aperto al ritorno a Milano, cioè al trasferimento nella squadra rivale del ‘suo’ Milan.‘Gigio’ stuzzica l’Inter, moltissimo quel vecchio volpone di Beppe Marotta. Anche Ausilio, in ottimi rapporti col suo agente Enzo Raiola. Per i dirigenti nerazzurri è/sarebbe un’opportunità da cogliere al volo qualora il classe ’99 dovesse rompere col PSG, facendo così saltare il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2026.