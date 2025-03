Internews24.com - Infortunio Taremi, assente in Inter Udinese: problemi fisici per l’attaccante. Cosa è accaduto

Leggi su Internews24.com

di Redazioneiraniano sarànella garaUnfrena Mehdinon sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro l’a causa di un affaticamento muscolare. Niente sfida con i friulani per il centravanti, Inzaghi avrà dunque una pedina in meno per.Prosegue non senza difficoltà la stagione di. Soltanto tre gol segnati per Mehditra campionato e Champions League, un rendimento ben al di sotto delle aspettative perseguito da tempo e arrivato a costo zero la scorsa estate dopo il termine del contratto con il Porto dove ha giocato stagioni da grande protagonista. La panchina contro l’sembrava la soluzione scelta da Inzaghi nella speranza di recuperare al meglio il giocatore e a pronto e averlo pronto in questo rush finale di stagione.