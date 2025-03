Internews24.com - Infortunio Lautaro, out con l’Udinese. A rischio quest’altro match. Ecco quando può tornare in campo

di Redazione, out con. Per il capitano nerazzurro sarebbe aanche un altropotremmo rivederlo inLa situazione diMartinez è costantemente monitorata dallo staff medico dell’Inter, il capitano nerazzurro è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale argentina a causa di una lesione muscolare del bicipite femorale sinistro, una volta fatto rientro a Milano ha già iniziato l’iter per recuperare al più presto equanto prima in.La squadra di Inzaghi è attesa da numerosi impegni su tutti i fronti in un arco di tempo abbastanza ristretto, si gioca a distanza di pochi giorni prima con, oggi alle 18:00, poi in semifinale di Coppa Italia contro il Milan e poi l’8 Aprile in Germania contro il Bayern Monaco.