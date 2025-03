Inter-news.it - Infortunio Ito prima di Bayern Monaco-Inter: l’esito degli esami

Hiroki Ito è uscito anzitempo dal campo, nel corso di, a causa di un problema al piede: il nipponico è in dubbio per l'. Di seguitocui si è sottoposto.LA NOTIZIA – Hiroki Ito è solo l'ultimo difensore in ordine di tempo ad essere costretto ai box in casa. Il difensore giapponese, uscito dal campo nel match vinto 3-2 contro il St.Pauli a causa di un problema al piede, si è sottoposto adstrumentali che hanno evidenziato la frattura al metatarso destro. Il calciatore classe 1999 sarà dunque costretto a una lunga assenza, dovendo saltare anche la sfida contro l'di Champions League.