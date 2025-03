Internews24.com - Infortunio Dumfries, recupero lento per l’esterno olandese? Le ultime sulle sue condizioni

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fornisce indiscrezioni sull'infortunio dell'esterno dell'Inter, Denzel Dumfries, ancora in Olanda per recuperare da una distrazione al bicipite femorale che lo sta tenendo fuori dalla trasferta contro l'Atalanta. Secondo il quotidiano, il recupero non sta procedendo in maniera veloce, con lo staff medico dei nerazzurri che stanno monitorando bene il tutto. Secondo la rosea, l'olandese sarebbe dovuto rientrare nella prima delle due sfide di Champions con il Bayern Monaco, ma questo sembra ormai un'opzione impossibile. La data ideale dovrebbe essere sempre la sfida con i bavaresi, ma del 18 aprile, ossia la gara di ritorno.