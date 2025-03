Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, fissato il rientro del terzino: ce la farà per quella partita! Le condizioni del difensore della Juventus

Infortunio Cambiaso, novità sul rientro del terzino: ce la farà per quella partita! Le condizioni del difensore

Andrea Cambiaso non ha recuperato dall'infortunio e ha saltato Juve–Genoa, non riuscendo quindi a lasciarsi alle spalle il solito fastidio alla caviglia riacutizzatosi con la Fiorentina e che non gli ha permesso di scendere in campo nemmeno con la Nazionale.

Il giocatore, come scrive La Gazzetta dello Sport, tornerà a disposizione di Igor Tudor per la trasferta dell'Olimpico contro la Roma del prossimo weekend. L'ex Bologna è atteso in gruppo alla ripresa degli allenamenti.