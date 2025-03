Napolipiu.com - INFEZIONE GRAVISSIMA: tragedia per Zvonimir Boban | I medici hanno fatto il possibile

Leggi su Napolipiu.com

peril">per il campione croato. Un’ha messo paura ai, chedi tutto per salvarlo.è stato uno dei calciatori più talentuosi e carismatici della sua generazione. Soprannominato *Zvone* o *Zorro*, ha segnato un’epoca con la sua classe, la sua leadership e il suo spirito combattivo, lasciando un segno indelebile sia con la maglia del Milan che con quella della Croazia.Dopo gli esordi nella Dinamo Zagabria, dove divenne capitano giovanissimo, il suo talento lo portò rapidamente a calcare i campi della Serie A. Il Milan credette in lui e lo acquistò nel 1991, decidendo però di mandarlo in prestito al Bari per fargli prendere confidenza con il calcio italiano.