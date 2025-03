Ilrestodelcarlino.it - Infarto durante la gara di ruzzola, 56enne salvato con il massaggio cardiaco

Camerino, 30 marzo 2025 – Quella che doveva essere una domenica mattina di festa ha rischiato di trasformarsi in tragedia.unanazionale di, in corso a Camerino, unè stato colpito da un, ma è statograzie alla prontezza di alcuni presenti, che gli hanno praticato il, rianimandolo prima dell’arrivo degli operatori del 118. L’allarme è scattato attorno alle 9.10 di oggi lungo la provinciale 141, nel territorio di Camerino, dove era in corso unanazionale di, organizzata dalla Figest, la Federazione italiana giochi e sport tradizionali. All’improvviso un uomo di 56 anni si è accasciato, colpito da un arresto. Tra i presenti c’era però una persona che conosceva la tecniche di rianimazione, che lo ha soccorso tempestivamente praticandogli un