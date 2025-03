Ilrestodelcarlino.it - "Individuare l’area adatta per un cimitero per animali"

Una parte del programma del candidato sindaco Alvaro Ancisi è dedicata agli. "Essa propone, tra l’altro, di promuovere le adozioni “responsabili” dida affezione privilegiando le strutture comunali (canile e gattile), di realizzare giornate/eventi in cui la cittadinanza possa entrare in contatto coi loro ospiti, di attivare un piano di educazione civile ad un corretto rapporto con gliattraverso progetti didattici per le scuole", spiega il candidato di Lista per Ravenna, appoggiato da Lega e Popolo della Famiglia. "Occorre tuttavia che il canile e il gattile siano decisamente potenziati e riqualificati, anche avvalendosi della Ca’ Rossa di via Circonvallazione Canale Molinetto, appena tornata in possesso del Comune. Va inoltre ripristinata la guardia medica veterinaria".