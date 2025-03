Ilgiorno.it - Incubo spaccio e ladri scatenati, il Parco delle Groane si blinda: più controlli, illuminazione e videosorveglianza

Leggi su Ilgiorno.it

Lazzate (Monza) –e furti nelle, confronto tra sindaci, prefetta e forze dell’ordine per sviluppare azioni di contrasto più efficaci. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito per fare il punto della situazione negli 11 Comuni della Provincia di Monza e Brianza che fanno parte dell’area del. La prefetta Patrizia Palmisani, affiancata dal questore Salvatore Barilaro, dai comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza e dai referenti della Polfer, della Provincia e di Ats Brianza, ha accolto in Prefettura i rappresentantiamministrazioni locali di Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Lazzate, Limbiate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Seveso, nonché i responsabili dell’ente per la gestione del