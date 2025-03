Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulla provinciale: “Un’auto era piena di fumo, così ho tirato fuori il ferito”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 30 marzo 2025 – Un bruttoche vola davanti ai suoi occhi e un’altradi. Cerca di schivare i detriti e si rende subito utile per salvare in particolare un conducente. Ivan Lisitano, 34 anni, vigilante della società Vedetta 2 Mondialpol ieri si è reso protagonista di un bel gesto. Aveva finito da poco il turno di notte alla iGuzzini Illuminazione e stava tornando a casa quando, intorno alle 8.15,all’inizio di Sambucheto vicino al distributore di benzina, si è imbattuto in uno scontro fra due auto, proprio quasi davanti alla sua. Un impatto tremendo. Un uomo veniva da Sambucheto e l’altro viaggiava in direzione opposta, da Macerata. La dinamica è in corso di accertamento, ma uno dei due, dalle prime ricostruzioni, si sarebbe allargato troppo invadendo l’altra corsia.