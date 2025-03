Ilgiorno.it - Incidente sulla 45 bis a Prevalle, schianto tra due moto e un’auto: sei feriti

(Brescia), 30 marzo 2025 –, questa mattina verso le 8.30, a, nel Bresciano. Stando alle prime informazioni dell’Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza – ci sarebbe stato unotra duemobile, dopo la curva del sottopasso in direzione Brescia. Coinvolte sei persone, tra cui un 27enne, una 51enne, una 55enne e un 55enne. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanze, automediche e anche l’elicottero. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia di Brescia che si occuperà di ricostruire l’esatta dinamica e le cause del sinistro. Nella notte,SP32 Novedratese a Mariano Comense, due auto si sono scontrate coinvolgendo sempre sei persone: un 23enne, un 25enne, due 28enni, una 32enne e un 34enne. Nessuno è in gravi condizioni.